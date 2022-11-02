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"Динамо" – "Фенербахче": де дивитися матч Ліги Європи

Фото: У Стамбулі "Динамо" поступилося туркам (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

На польських теренах київське "Динамо" прийме стамбульський "Фенербахче" у фінальному турі групового етапу Ліги Європи 2022/23.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч "Динамо" – "Фенербахче" відбудеться у Кракові 3 листопада. Поєдинок прийме стадіон "Краковія". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

Раніше хавбек киян Буяльський став найкращим гравцем туру УПЛ. Досвідчений українець оформив дубль проти "Кривбаса" та вирвався в лідери бомбардирських перегонів чемпіонату (7 м'ячів).

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і РБ "Лейпциг" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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