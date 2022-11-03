"Динамо" – "Фенербахче": анонс матчу Ліги Європи

"Динамо" – "Фенербахче"

3 листопада, 22:00, Краків, "Краковія", трансляція на MEGOGO та Volia TV

Свій шлях у єврокубках сезону 2022/23 український гранд розпочав із протистояння з "жовтими канарками" в кваліфікації Ліги чемпіонів. Символічно, що фінальна точка загалом безславного маршруту киян припала на ще один, вже четвертий поєдинок проти "Фенербахче". Отже, футбольні боги теж мають гумор.

Якщо історичний гранд Туреччини з того часу прогресував, то "Динамо" в ліпшому випадку тупцювало на місці. Гаразд, виліт від "Бенфіки" за крок до групового етапу Ліги чемпіонів був очікуваним. Але всього одне набране очко, та й те – дивом, у Лізі Європи неприємно шокували. Непереконливі виступи "біло-синіх" і в УПЛ.

Та ось у Кракові "Динамо" може гучно грюкнути дверима на прощання з єврокубками. У недавньому матчі чемпіонату України проти "Кривбаса" Мірчі Луческу, здається, вдався найпростіший варіант гри в кризових ситуаціях. Він просто відшукав місця на полі для всіх, хто на цьому етапі сезону здатен робити різницю – Сидорчука, Циганкова, Гармаша, Буяльського та Ваната.

Тож на "Фенербахче" цілком вірогідно з'явиться схожий підбір виконавців. Можливі хіба косметичні зміни на кшталт повернення Бущана у ворота після травми чи вихід альтернативних гравців на флангах оборони. У центрі ж повинен зіграти наразі найсильніший дует у складі Забарного та Попова.

Керманич турецького гранда Жорже Жезуш за кілька днів до поєдинку припустив, що випустить на "Динамо" резервістів. Та надто довіряти словам досвідченого фахівця не вдається. Найімовірніше, португальський тренер злукавив. "Жовті канарки" ведуть боротьбу за перемогу в квартеті, що дозволить зіграти в плей-офф на два матчі менше.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Бойко, Шапаренко, Супряга – Сангаре, Перес, Густаво Енріке, Яндаш, Россі

Під питанням: Бущан ("Динамо")

Орієнтовні склади на матч "Динамо" – "Фенербахче"

"Динамо": Бущан – Тимчик, Забарний, Попов, Караваєв – Сидорчук – Циганков, Буяльський, Гармаш, Кабаєв – Ванат

"Фенербахче": Баїндір – Кадіоглу, Азіз, Салаї, Аліоскі – Кахведжі, Креспу, Аран, Мор – Кінг, Педру Жота, Лінкольн

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:1

"Динамо" давно втомилося від тривалих перельотів і переїздів. Принаймні тренерський штаб "біло-синіх" постійно акцентував увагу на цій обставині. Мовляв, погані результати – наслідок утоми. Після побачення з "Фенербахче" кияни мандруватимуть лише Україною. Із такої нагоди емоції футболістів можуть обернутися позитивним підсумком двобою в Кракові.