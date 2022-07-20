"Динамо" – "Фенербахче": анонс матча квалификации Лиги чемпионов

"Динамо" – "Фенербахче"

20 июля, 21:00, Лодзь, ЛКС, трансляция на setantasports.com

Украинский гранд впервые в новейшей истории начнет сезон матчем квалификации главного еврокубка. Полномасштабная война с РФ отложила старт нового чемпионата минимум на месяц. Так что к старту в Лиге чемпионов "Динамо" готовилось посредством спаррингов.

Впечатления от контрольных поединков "бело-синих" остались неоднозначными. Дело не только в результатах, хотя три победы за 8 матчей настораживают. Вопросы возникают к игре исполнителей во всех линиях, кроме разве что вратарской. Те же форварды забили "аж" два мяча на троих.

Самую громкую пощечину "Динамо" получило в спарринге с "Лионом", призванном моделировать матч с "Фенербахче". После ровного первого тайма столичный клуб неожиданно пропустил трижды после перерыва. Победы же соперника над солидными командами добавили баллов "Фенеру".

"Желтые канарейки" еще и кадрово усилились. На Росси, Линкольна, Арау и Мора стамбульцы потратили 14 млн евро. Для нынешней УПЛ – космическая сумма. Но главным приобретенным активом стал Жорже Жезуш. Эксцентричный тренер с титулами по всему миру уже начал строить свой "Фенербахче", так что остановить турок будет непросто.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Кулач – Колкер, Густаво, Майер, Саматта

Ориентировочные составы на матч "Динамо" – "Фенербахче"

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Шапаренко, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин

"Фенербахче": Баиндир – Осайи-Самуэль, Азиз, Салаи, Кадиоглу – Кахведжи, Юксек, Зайц – Росси, Валенсия, Брума

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:0

Противостояния на вылет всегда уравнивают шансы команд из-за повышения веса каждой ошибки. Вот и перед стартом поединка между украинским и турецким грандом однозначного фаворита определить сложно. "Фенербахче", очевидно, в лучшем игровом тонусе. За "Динамо" – сыгранность команды. При таких предпосылках "бело-синие" могут сделать ставку на удержание "нулей", чтобы набрать форму к ответному матчу.