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"Динамо" – "Фенербахче": анонс матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: "Динамо" перед одним із благодійних матчів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 київське "Динамо" прийме стамбульський "Фенербахче" в Польщі.

Останні новини та короткий анонс поєдинку – в матеріалі РБК-Україна.

"Динамо" – "Фенербахче"

20 липня, 21:00, Лодзь, ЛКС, трансляція на setantasports.com

Український гранд вперше в новітній історії розпочне сезон матчем кваліфікації головного єврокубка. Повномасштабна війна з РФ відклала старт нового чемпіонату мінімум на місяць. Тож до старту в Лізі чемпіонів "Динамо" готувалося через спаринги.

Враження від контрольних поєдинків "біло-синіх" залишилися неоднозначними. Справа не лише в результатах, хоча три перемоги за 8 матчів насторожують. Запитання виникають до гри виконавців у всіх лініях, окрім хіба воротарської. Ті ж форварди забили "аж" два м'ячі на трьох.

Найгучнішого ляпаса "Динамо" зазнало в спарингу з "Ліоном", який був покликаний моделювати матч із "Фенербахче". Після рівного першого тайму столичний клуб несподівано пропустив тричі після перерви. Перемоги ж суперника над солідними командами додали "Фенеру" балів.

"Жовті канарки" ще й кадрово підсилилися. На Россі, Лінкольна, Арау та Мора стамбульці витратили 14 млн євро. Для нинішньої УПЛ – космічна сума. Та головним набутим активом став Жорже Жезуш. Ексцентричний тренер із титулами по всьому світу вже почав будувати свій "Фенербахче", тож зупинити турків буде непросто.

Дискваліфіковані:

Травмовані: Кулач – Колкер, Густаво, Майєр, Саматта

Орієнтовні склади на матч "Динамо" – "Фенербахче"

"Динамо": Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв – Шапаренко, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін

"Фенербахче": Баїндір – Осайї-Самуель, Азіз, Салаї, Кадіоглу – Кахведжі, Юксек, Зайц – Россі, Валенсія, Брума

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:0

Протистояння на виліт завжди зрівнюють шанси команд через підвищення ваги кожної помилки. Ось і перед стартом поєдинку між українським і турецьким грандом однозначного фаворита визначити складно. "Фенербахче", вочевидь, у кращому ігровому тонусі. За "Динамо" – зіграність команди. За таких передумов "біло-сині" можуть зробити ставку на втримання "нулів", аби набрати форму до матчу-відповіді.

До слова, розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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