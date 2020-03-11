"Динамо" в экстра-тайме завоевало путевку в полуфинал Кубка Украины

"Динамо" обыграло "Александрию" в матче 1/4 финала Кубка Украины. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился с минимальным счетом - 1:0.

Командам понадобился экстра-тайм, чтобы определить победителя. Хотя "бело-синие" и забили гол в основное время. На 79 минуте форвард киевлян Назарий Русин открыл счет, но арбитр Виталий Романов отменил взятие ворот после подсказки судьи VAR - в офсайде находился Беньямин Вербич.

Победу "Динамо" на 106 минуте принес Виктор Цыганков, который удачно завершил атаку с участием Русина, Сидорчука и Кенджеры.

Подопечные Алексея Михайличенко провели хороший поединок, играя в неполном составе. С середины второго тайма киевляне играли в меньшинстве - красную карточку получил полузащитник Мохаммед Кадири.

Ранее полуфинал национального кубка вышли "Минай" и "Мариуполь". Еще один полуфиналист определится завтра, 12 марта, в поединке между "Десной" и "Ворсклой".