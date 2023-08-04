"Динамо" з дублем Ярмоленка переграло "Оболонь" у дербі Києва

Україна, Прем'єр-ліга, 2-й тур

"Оболонь" – "Динамо" – 2:4

Голи: Черненко, 44, Карась, 50 – Ванат, 20, Ярмоленко, 31, 76 (обидва – пенальті), Буяльський, 45+5

Вилучення: Груша, 73 (О, друга жовта картка)

Принциповий матч у серпневу спеки столичні колективи розпочали обережно. Та вже на 10-й хвилині "пивовари" відправили м'яч у сітку воріт гостей. Це Мединський підставив ногу під простріл партнера та переграв Бущана. Утім, арбітр зафіксував офсайд у Таранухи.

Цей епізод розкрив гру. Моменти та напівнагоди почали з'являтися по обидва боки поля. На 17-й свій гол під питанням оформило і "Динамо". Ванат отримав передачу в межах карної зони та після паузи потужно пробив під поперечину. VAR перевіряв епізод три хвилини та таки не відшукав офсайд у нападника.

А за якихось 10 хвилин "біло-сині" заробили пенальті. Буяльському заплели ноги, коли він опинився віч-на-віч із голкіпером, тож суддя вказав на позначку. Вирок виконав Ярмоленко, який впевнено записав до свого активу сотий м'яч в УПЛ.

У гольовий фестиваль матч перетворився під завісу тайму. Спершу "Оболонь" відквитала один м'яч завдяки стандарту – Черненко пробив, Мороз дезорієнтував Бущана, сфера затріпотіла в сітці. У відповідь в доданий арбітром час самотній Буяльський на дальній стійці замкнув простріл Дубінчака.

На старті другої половини господарі знову продемонстрували вміння використовувати стандарти. Карась виграв верхову дуель у Тимчика з Дячуком і головою відправив м'яч повз Бущана – 2:3 та ще понад 40 хвилин гри!

Незабаром суперники обмінялися новими небезпечними моментами. Нагода "Динамо" була потрійною: Ярмоленко зі штрафного пробив у стінку, Сидорчук із понад 20-ти метрів поцілив у стійку, а перший ще однією спробою перевірив на міцність дальню. У відповідь Тарануха знову забив м'яч із офсайду...

Згодом антигероєм "пивоварів" став Груша. Хавбек з'явився з лави запасних на 63-й хвилині. За якихось шість хвилин він отримав "гірчичник" за спробу намалювати пенальті, а за десять – пішов у душ із червоною карткою у пасиві, збивши Ваната у власному штрафному.

До позначки вдруге підійшов Ярмоленко. Ветеран і цього разу не залишив Федорівському жодних шансів, завдавши потужного удару під поперечину. Відіграти аж два м'ячі в меншості для "Оболоні" виявилося непідйомним завданням, тож "Динамо" здобуло другу перемогу на старті сезону.