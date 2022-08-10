"Динамо" дожало "Штурм" и в плей-офф квалификации ЛЧ сойдется с "Бенфикой" Яремчука

Лига чемпионов, 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

"Штурм" – "Динамо" – 1:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Хойлунн, 27 – Вивчаренко, 97, Цыганков, 112

Удаление: Саркария, 105+1 (Ш, вторая желтая карточка)

Долго в Граце команды не запрягали. Первый момент возник уже на 5-й минуте – Цыганков от лицевой линии чбросил в центр штрафной, откуда Шапаренко пробил над перекладиной.

"Штурм" ответил вскоре двойным выпадом. Бущан дважды спас "Динамо" в течение одной атаки. Особо опасным получился удар Хирлендера, но его украинский кипер эффектно перевел на угловой.

А вот на 27-й минуте даже Бущан оказался бессилен. После перехвата в центральном круге "Штурм" разогнал быструю контратаку, в ходе которой Прасс классной передачей вывел на свидание с вратарем Хойлунна, а юный форвард хладнокровно пробил мимо него – 1:0.

Пропущенный мяч заставил "Динамо" заиграть активнее. Сравнять счет "бело-синие" могли уже через пять минут, но Буяльский не сумел акцентированно пробить головой с линии вратарской после скидки Цыганкова. Дальше хавбек еще и нанес неточный удар ногой.

Хозяева до перерыва еще дважды заставили поволноваться поклонников украинского гранда. Сначала Бущан в ближнем углу отразил еще один выстрел Хирлендера. А на 44-й удар Прасса со средней дистанции просвистел над воротами...

На старте второй половины дважды на себя обратила внимание пара Цыганков-Шапаренко. Сначала они остроумно разыграли угловой, но Сирота после навеса не смог качественно пробить. А потом показали домашнюю заготовку со штрафным, но удар Цыганкова поймал Зибенхандль.

"Штурм" ответил гораздо острее. На 64-й минуте Хорват получил возможность пробить с близкого расстояния, но Бущан оформил очередной сэйв. Не дремал украинский кипер и до этогом, когда на дальний удар отважился Саркария.

Новая вспышка активности "Динамо" связана с серией замен. В течение 10 минут на поле появились Караваев, Вивчаренко, Ванат и Гармаш. Особенно выделялся Караваев, активно включившийся в поддержку атак правым флангом.

Именно герой двух предыдущих матчей "бело-синих" создал момент для Буяльского на 87-й. Но хавбек снова не попал в створ ворот. А на второй добавленной арбитром минуте только перекладина спасла "Штурм", когда Гармаш пробил головой после навеса Цыганкова! Так игра перешла в овертайм.

На поле резко прибавилось нервов. Как следствие, в столкновениях и спорах необязательные "горчичники" заработали Сидорчук и Гармаш. Оба опытных хавбека теперь пропустят следующий матч.

Но эти баталии добавили "Динамо" спортивной злобы. "Бело-синие" усилили давление и забили на 97-й минуте. Это Цыганков роскошной передачей с угла штрафной нашел на противоположном фланге абсолютно свободного Вивчаренко, а молодой защитник в два касания пробил голкиперу между ног – 1:1!

Задачу удержать счет "Динамо" облегчил Саркария. Форвард хозяев нарушил правила против соперника в центре поля, получил вторую желтую карточку и отправился отдыхать досрочно.

А все вопросы о победителе противостояния "бело-синие" сняли на 112-й минуте. Украинский гранд в хоккейном стиле реализовал большинство трехходовкой Ванат-Буяльский-Цыганков с завершающим выстрелом последнего прямо в угол.

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сразится за путевку в групповой этап турнира с лиссабонской "Бенфикой". Матчи с командой, цвета которой защищает воспитанник киевлян Роман Яремчук, состоятся 16/17 августа и 23/24 августа.