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"Динамо" розгромило середняка чемпіонату Латвії у спарингу в Антальї

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Анталья, Четвер 23 лютого 2023 17:48
"Динамо" розгромило середняка чемпіонату Латвії у спарингу в Антальї Фото: "Динамо" здобуло сьому перемогу під час зимової паузи (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою над латвійською "Аудою" завершився для київського "Динамо" черговий контрольний матч на турецькій землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Динамо" – "Ауда" – 3:0

Голи: Кабаєв, 54, Караваєв, 56, Ванат, 66

У першій половині стартової 45-хвилинки суперники обмінялися моментами. "Динамівець" Андрієвський пробив поруч зі стійкою після скидки Ваната. Натомість Карамоко після відбору на підступах до штрафного майданчика пробив у руки Нещерету.

Головні події розгорнулися на полі після перерви. "Динамо" влаштувало ударний відрізок, відзначившись тричі до 66-ї хвилини. Старт розгрому поклав Кабаєв, якого класною передачею на оперативний простір вивів Волошин.

Далі Гармаш у межах карної зони вчасно відкинув Караваєву, а той потужним більярдним пострілом відправив м'яч у дальній кут. Третім відзначився Ванат. Нападник отримав пас від Сидорчука, накрутив двох оборонців і з кута штрафного пробив під дальню стійку.

Столичний гранд міг забити і четвертий. Однак, Беніто після флангового прострілу від Вівчаренка не зміг влучити у площину. Та й трьох голів виявилося достатньо для впевненої перемоги. 26 лютого "біло-сині" проведуть останній спаринг зими проти чемпіона Латвії – "Валмієри".

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет – Караваєв, Попов, Дячук – Сидорчук – Андрієвський, Гармаш – Перріс, Ванат, Волошин

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Ренна" та "Шахтаря" в плей-офф Ліги Європи.

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