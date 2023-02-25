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"Динамо" дозаявило наследников Забарного и Цыганкова на второй круг УПЛ

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Киев, Суббота 25 февраля 2023 14:00
"Динамо" дозаявило наследников Забарного и Цыганкова на второй круг УПЛ Фото: Назар Волошин провел первый круг в "Кривбассе" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

После активного зимнего трансферного окна киевское "Динамо" обновило заявку команды на чемпионат Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Премьер-лиги.

"Бело-синие" внесли трех новых исполнителей в заявку на весеннюю часть отечественного первенства. Шансы закрепиться в обойме киевлян получили защитники Максим Дячук и Владислав Еременко, а также вингер Назар Волошин.

Последний пока получил наибольший опыт. Первый круг он провел в составе "Кривбасса". Волошин сыграл 13 поединков в Премьер-лиге, в которых забил 4 мяча. Воспитанник "Динамо" может сыграть на обоих флангах атаки и будет конкурировать за место, которое стало вакантным после продажи Цыганкова в испанскую "Жирону".

В то же время Дячук провел половину сезона 2022/23 в составе "Александрии". Там он успел сыграть 5 поединков УПЛ. В столице центрбек будет бороться за позицию проданного в английский "Борнмут" Забарного. В свою очередь 18-летний Еременко на взрослом уровне еще не выступал.

"Динамо" возобновит сезон 4 марта. В Киеве команда Мирчи Луческу примет петровский "Ингулец". После первого круга "бело-синие" занимают 3-е место, набрали 30 очков и отстают на пять пунктов от "Днепра-1", который провел на матч меньше.

К слову, ранее "Динамо" разгромило "Ауду" из Латвии на сборах в турецкой Анталье.

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