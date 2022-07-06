ru ua
Ср, 06 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Динамо" дополнило расписание контрольных матчей в июле

Новина українською →
Бельгия, Среда 06 июля 2022 10:00
"Динамо" дополнило расписание контрольных матчей в июле Фото: "Динамовцы" на тренировочых сборах (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Бельгийский "Антверпен" анонсировал благотворительный поединок с киевским "Динамо" в рамках подготовки к новому сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Элитный клуб Бельгии, финишировавший 4-м в Лиге Жупиле в сезоне 2021/22с выходом в Лигу конференций, запланировал спарринг с "Динамо". Матч состоится 15 июля в 21:00 по Киеву.

Этот контрольный поединок станет восьмым для "бело-синих" во время тренировочных сборов в Швейцарии. В календаре отечественного гранда также остались матч с "Люцерном" (9 июля) и двойная встреча с "Лионом" (12 июля).

Далее столичный клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов. В рамках 2-го раунда "Динамо" дважды встретится с турецким "Фенербахче". 20 июля "бело-синие" примут стамбульцев в Лодзи (21:00), а 27 июля сыграют ответный матч на турецкой земле (20:00).

Накануне "Динамо" расписало нулевую ничью с "Янг Бойз". В основу команды Мирчи Луческу на этот поединок вернулись игроки сборной Украины и два легионера – Кендзера и Вербич.

Напомним, что провели разбор иностранного опыта проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Антверпен
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев