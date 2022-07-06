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"Динамо" доповнило розклад контрольних матчів у липні

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Бельгія, Середа 06 липня 2022 10:00
"Динамо" доповнило розклад контрольних матчів у липні Фото: "Динамівці" на тренувальних зборах (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Бельгійський "Антверпен" анонсував благодійний поєдинок із київським "Динамо" в рамках підготовки до нового сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Елітний клуб Бельгії, який фінішував 4-м у Лізі Жупіле в сезоні 2021/22 і вийшов до Ліги конференцій, запланував спаринг із "Динамо". Матч відбудеться 15 липня о 21:00 за київським часом.

Цей контрольний поєдинок стане восьмим для "біло-синіх" під час тренувальних зборів у Швейцарії. Наразі в календарі вітчизняного гранда також залишилися матч із "Люцерном" (9 липня) та подвійна зустріч із "Ліоном" (12 липня).

Далі столичний клуб візьме старт у кваліфікації Ліги чемпіонів. У рамках 2-го раунду "Динамо" двічі зустрінеться з турецьким "Фенербахче". 20 липня "біло-сині" приймуть стамбульців у Лодзі (21:00), а 27 липня зіграють матч-відповідь на турецькій землі (20:00).

Напередодні "Динамо" розписало нульову нічию з "Янг Бойз". До основи команди Мірчі Луческу на цей поєдинок повернулися гравці збірної України та два легіонери – Кендзьора та Вербіч.

Нагадаємо, що провели розбір іноземного досвіду проведення футбольних змагань у розпал війни.

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