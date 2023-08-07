"Динамо" дізналося потенційних опонентів у Лізі конференцій

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування вирішального кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Церемонія відбулася у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Якщо "Динамо" пройде "Аріс" із грецьких Салоніків, то зустрінеться з переможцем іншого протистояння 3-го раунду кваліфікації. Підопічні Мірчі Луческу зіграють або проти бакинського "Нефтчі", або проти стамбульського "Бешикташа". Матчі плей-офф кваліфікації відбудуться 24 серпня і 31 серпня.

"Динамо" розпочне єврокубковий шлях 10 серпня. "Біло-сині" приїдуть до Греції на перший поєдинок проти "Аріса". Матч-відповідь зіграють 17 серпня у Бухаресті. Зустріч відбудеться на місцевій арені "Рапід-Джулешті".

Водночас потенційного суперника дізнався і "Дніпро-1". Якщо "спортклубівці" вилетять від празької "Славії" в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, то зіграють у плей-офф кваліфікації Ліги конференції. Суперником віце-чемпіона України буде переможець протистояння познаньського "Леха" та "Спартака" зі словацької Трнави.