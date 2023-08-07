RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Динамо" узнало потенциальных оппонентов в Лиге конференций

Фото: "Динамо" нужно пройти греческий "Арис" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" получило вероятных соперников в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающего квалификационного раунда Лиги конференций. Церемония прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Если "Динамо" пройдет "Арис" из греческих Салоников, то встретится с победителем другого противостояния 3-го раунда квалификации. Подопечные Мирчи Луческу сыграют либо против бакинского "Нефтчи", либо против стамбульского "Бешикташа". Матчи плей-офф квалификации пройдут 24 августа и 31 августа.

"Динамо" начнет еврокубковый путь 10 августа. "Бело-синие" приедут в Грецию на первый поединок против "Ариса". Ответный матч сыграют 17 августа в Бухаресте. Встреча состоится на местной арене "Рапид-Джулешти".

В то же время, потенциального соперника узнал и "Днепр-1". Если "спортклубовцы" вылетят от пражской "Славии" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, то сыграют в плей-офф квалификации Лиги конференции. Соперником вице-чемпиона Украины будет победитель противостояния познаньского "Леха" и "Спартака" со словацкой Трнавы.

К слову, ранее "Заря" получила неожиданного соперника в квалификации Лиги Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДинамоБешикташУЕФА