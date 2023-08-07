"Динамо" узнало потенциальных оппонентов в Лиге конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающего квалификационного раунда Лиги конференций. Церемония прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Если "Динамо" пройдет "Арис" из греческих Салоников, то встретится с победителем другого противостояния 3-го раунда квалификации. Подопечные Мирчи Луческу сыграют либо против бакинского "Нефтчи", либо против стамбульского "Бешикташа". Матчи плей-офф квалификации пройдут 24 августа и 31 августа.

"Динамо" начнет еврокубковый путь 10 августа. "Бело-синие" приедут в Грецию на первый поединок против "Ариса". Ответный матч сыграют 17 августа в Бухаресте. Встреча состоится на местной арене "Рапид-Джулешти".

В то же время, потенциального соперника узнал и "Днепр-1". Если "спортклубовцы" вылетят от пражской "Славии" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, то сыграют в плей-офф квалификации Лиги конференции. Соперником вице-чемпиона Украины будет победитель противостояния познаньского "Леха" и "Спартака" со словацкой Трнавы.