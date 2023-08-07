ua en ru
Пн, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" дізналося потенційних опонентів у Лізі конференцій

Новость на русском →
Ньйон, Понеділок 07 серпня 2023 15:23
"Динамо" дізналося потенційних опонентів у Лізі конференцій Фото: "Динамо" треба пройти грецький "Аріс" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" отримало ймовірних суперників у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування вирішального кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Церемонія відбулася у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Якщо "Динамо" пройде "Аріс" із грецьких Салоніків, то зустрінеться з переможцем іншого протистояння 3-го раунду кваліфікації. Підопічні Мірчі Луческу зіграють або проти бакинського "Нефтчі", або проти стамбульського "Бешикташа". Матчі плей-офф кваліфікації відбудуться 24 серпня і 31 серпня.

"Динамо" розпочне єврокубковий шлях 10 серпня. "Біло-сині" приїдуть до Греції на перший поєдинок проти "Аріса". Матч-відповідь зіграють 17 серпня у Бухаресті. Зустріч відбудеться на місцевій арені "Рапід-Джулешті".

Водночас потенційного суперника дізнався і "Дніпро-1". Якщо "спортклубівці" вилетять від празької "Славії" в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, то зіграють у плей-офф кваліфікації Ліги конференції. Суперником віце-чемпіона України буде переможець протистояння познаньського "Леха" та "Спартака" зі словацької Трнави.

До слова, раніше "Зоря" отримала несподіваного суперника в кваліфікації Ліги Європи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Бешикташ УЕФА
NEWS
Втрати РФ в Україні перевищили 250 тисяч військових, - Генштаб
Втрати РФ в Україні перевищили 250 тисяч військових, - Генштаб
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи