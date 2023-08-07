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"Динамо" узнало потенциальных оппонентов в Лиге конференций

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Ньон, Понедельник 07 августа 2023 15:23
"Динамо" узнало потенциальных оппонентов в Лиге конференций Фото: "Динамо" нужно пройти греческий "Арис" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" получило вероятных соперников в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающего квалификационного раунда Лиги конференций. Церемония прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Если "Динамо" пройдет "Арис" из греческих Салоников, то встретится с победителем другого противостояния 3-го раунда квалификации. Подопечные Мирчи Луческу сыграют либо против бакинского "Нефтчи", либо против стамбульского "Бешикташа". Матчи плей-офф квалификации пройдут 24 августа и 31 августа.

"Динамо" начнет еврокубковый путь 10 августа. "Бело-синие" приедут в Грецию на первый поединок против "Ариса". Ответный матч сыграют 17 августа в Бухаресте. Встреча состоится на местной арене "Рапид-Джулешти".

В то же время, потенциального соперника узнал и "Днепр-1". Если "спортклубовцы" вылетят от пражской "Славии" в 3-м раунде квалификации Лиги Европы, то сыграют в плей-офф квалификации Лиги конференции. Соперником вице-чемпиона Украины будет победитель противостояния познаньского "Леха" и "Спартака" со словацкой Трнавы.

К слову, ранее "Заря" получила неожиданного соперника в квалификации Лиги Европы.

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