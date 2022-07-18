"Динамо" гратиме з грандом Австрії в разі перемоги над "Фенербахче": всі пари Ліги чемпіонів

У разі перемоги над турецьким "Фенербахче" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрінеться з австрійським "Штурмом" із Граца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування .

Віце-чемпіон Австрії став потенційним суперником "Динамо". "Біло-синім" для зустрічі з "Штурмом" потрібно здолати турецький гранд у двоматчевому протистоянні (20 і 27 липня).

Усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23:

"Маккабі" (Хайфа)/"Олімпіакос" – "Аполлон"

"Карабах"/"Цюрих" – "Ференцварош"/"Слован"

"Лудогорець"/"Шемрок Роверс" – "Динамо Загреб"/"Шкупі"

"Марібор"/"Шериф" – ХІК/"Вікторія Пльзень"

"Лінфілд"/"Буде-Глімт" – "Жальгіріс"/"Мальме"

"Црвена Звезда" – "Пюнік"/"Дюделанж"

"Монако" – ПСВ

"Динамо"/"Фенербахче" – "Штурм"

"Уніон Сен-Жилуаз" – "Рейнджерс"

"Бенфіка"/"Міттьюлланд" – АЕК (Ларнака)

Перші матчі цієї стадії зіграють 2-3 серпня. Матчі-відповіді натомість заплановані на 9 серпня. Переможці 3-го кваліфікаційного раунду вийдуть у плей-офф кваліфікації, де визначать 6 володарів путівок у груповий етап єврокубка.

Напередодні "Динамо" оголосило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". До переліку виконавців потрапили 28 футболістів.