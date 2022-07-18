ua ru
Пн, 18 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Динамо" гратиме з грандом Австрії в разі перемоги над "Фенербахче": всі пари Ліги чемпіонів

Новость на русском →
Ньйон, Понеділок 18 липня 2022 13:49
"Динамо" гратиме з грандом Австрії в разі перемоги над "Фенербахче": всі пари Ліги чемпіонів Фото: "Штурм" чекатиме на суперника в 3-му раунді кваліфікації (sksturm.at)
Автор: Антон Федорців

У разі перемоги над турецьким "Фенербахче" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрінеться з австрійським "Штурмом" із Граца.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.

Віце-чемпіон Австрії став потенційним суперником "Динамо". "Біло-синім" для зустрічі з "Штурмом" потрібно здолати турецький гранд у двоматчевому протистоянні (20 і 27 липня).

Усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23:

  • "Маккабі" (Хайфа)/"Олімпіакос" – "Аполлон"
  • "Карабах"/"Цюрих" – "Ференцварош"/"Слован"
  • "Лудогорець"/"Шемрок Роверс" – "Динамо Загреб"/"Шкупі"
  • "Марібор"/"Шериф" – ХІК/"Вікторія Пльзень"
  • "Лінфілд"/"Буде-Глімт" – "Жальгіріс"/"Мальме"
  • "Црвена Звезда" – "Пюнік"/"Дюделанж"
  • "Монако" – ПСВ
  • "Динамо"/"Фенербахче" – "Штурм"
  • "Уніон Сен-Жилуаз" – "Рейнджерс"
  • "Бенфіка"/"Міттьюлланд" – АЕК (Ларнака)

Перші матчі цієї стадії зіграють 2-3 серпня. Матчі-відповіді натомість заплановані на 9 серпня. Переможці 3-го кваліфікаційного раунду вийдуть у плей-офф кваліфікації, де визначать 6 володарів путівок у груповий етап єврокубка.

Напередодні "Динамо" оголосило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". До переліку виконавців потрапили 28 футболістів.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Ліга чемпіонів
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна на виснаження. Чи вистачить Росії солдатів і техніки на авантюру Путіна