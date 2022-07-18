"Динамо" гратиме з грандом Австрії в разі перемоги над "Фенербахче": всі пари Ліги чемпіонів
У разі перемоги над турецьким "Фенербахче" в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрінеться з австрійським "Штурмом" із Граца.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.
Віце-чемпіон Австрії став потенційним суперником "Динамо". "Біло-синім" для зустрічі з "Штурмом" потрібно здолати турецький гранд у двоматчевому протистоянні (20 і 27 липня).
Усі пари 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23:
- "Маккабі" (Хайфа)/"Олімпіакос" – "Аполлон"
- "Карабах"/"Цюрих" – "Ференцварош"/"Слован"
- "Лудогорець"/"Шемрок Роверс" – "Динамо Загреб"/"Шкупі"
- "Марібор"/"Шериф" – ХІК/"Вікторія Пльзень"
- "Лінфілд"/"Буде-Глімт" – "Жальгіріс"/"Мальме"
- "Црвена Звезда" – "Пюнік"/"Дюделанж"
- "Монако" – ПСВ
- "Динамо"/"Фенербахче" – "Штурм"
- "Уніон Сен-Жилуаз" – "Рейнджерс"
- "Бенфіка"/"Міттьюлланд" – АЕК (Ларнака)
Перші матчі цієї стадії зіграють 2-3 серпня. Матчі-відповіді натомість заплановані на 9 серпня. Переможці 3-го кваліфікаційного раунду вийдуть у плей-офф кваліфікації, де визначать 6 володарів путівок у груповий етап єврокубка.
Напередодні "Динамо" оголосило заявку на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". До переліку виконавців потрапили 28 футболістів.
До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.
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