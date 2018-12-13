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Динамо - Яблонец: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    13.12.2018 - 17:48
Динамо - Яблонец: прогноз букмекеров
Фото: "Динамо" - "Яблонец" (facebook.com/fcdynamoua)

Специалисты считают абсолютным фаворитом киевский клуб

"Динамо" завершит год матчем против команды чемпионата Чехии "Яблонца" в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, киевляне - явные фавориты матча.

13 декабря 19:55
Киев, НСК "Олимпийский"

 

Компания William Hill принимает ставки на победу Динамо с коэффициентом - 1,52, а на победу гостей - 6,5 раз. Ничья - 4,00.

Следующие коэффициенты установила букмекерская контора Bet365: победа подопечных Хацкевича - 1,53, успех чехов - 7, 50, ничья - 4,20.

Букмекеры Bwin оценивают победу "бело-синих" коэффициентом 1,50, на выигрыш соперников ставят - 7, 00, ничью - 4,10.

Напомним, "Динамо" еще в предыдущем поединке гарантировало себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места.

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