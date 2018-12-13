Динамо - Яблонець: прогноз букмекерів

Фото: "Динамо" - "Яблонець" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають абсолютним фаворитом київський клуб

"Динамо" завершить рік матчем проти команди чемпіонату Чехії "Яблонця" в рамках заключного туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, кияни - явні фаворити матчу.

13 грудня 19:55

Київ, НСК "Олімпійський"

Компанія William Hill приймає ставки на перемогу Динамо з коефіцієнтом - 1,52, а на перемогу гостей - 6,5 раз. Нічия - 4,00.

Наступні коефіцієнти встановила букмекерська контора Bet365: перемога підопічних Хацкевича - 1,53, успіх чехів - 7, 50, нічия - 4,20.

Букмекери Bwin оцінюють перемогу "біло-синіх" коефіцієнтом 1,50, на виграш суперників ставлять - 7, 00, нічию - 4,10.

Нагадаємо, "Динамо" ще в попередньому поєдинку гарантувало собі вихід в плей-офф Ліги Европи з першого місця.