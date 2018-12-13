Динамо - Яблонец: анонс матча

Фото: "Динамо" - "Яблонец" (facebook.com/fcdynamoua)

Готовимся к заключительному поединку группового этапа Лиги Европы

Киевское "Динамо" будет принимать чешский "Яблонец" в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 19:55, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры считают "бело-синих" фаворитами заключительного матча.

13 декабря 19:55

Киев, НСК "Олимпийский"

"Динамо" уже обеспечило себе первое место в группе Лиги Европы, однако в заключительном матче будет пытаться подарить победу своим болельщикам.

На матче будет работать бригада арбитров из Исландии. Рефери в поле - Вильяльмюр Альвар Дораринссон. Поединок станет для 33-летнего арбитра дебютным в основной сетке европейских турниров. С украинскими командами раньше не пересекался.

Его ассистенты - Гюльфи Мар Сигурдссон и Иоганн Гуннар Гудмундссон. Дополнительные ассистенты - Ивар Орри Кристьянссон и Тороддюр Хьялталин. Четвертый арбитр - Биркир Сигурдарсон.

«Ми налаштовуємося більше контролювати м'яч і проводити час в атаці, але повинен бути баланс між атакою і обороною», – Олекандр Хацкевич про матч #ДинамоЯблонець. https://t.co/Ccg0q2Q9Zp pic.twitter.com/ChEWasTT7a — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) December 12, 2018

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич: "Мы выполнили задачу и вышли с первого места. Трудно начинали, потеряли очки в двух играх, где вели по счету, но самое главное задание было выполнено. Но это не значит, что команда недооценивает соперника. Все-таки, рейтинг клуба, страны и имидж самих игроков выходит на первое место".

Главный тренер "Яблонца" Петр Рада: "Не думаю, что нам нужна какая-то особая мотивация. Мы - профессионалы. Играть в Лиге Европы - это честь для команды. Мы боролись место на групповом этапе не для того, чтобы выходить на матчи без желания. Мы хотим достойно попрощаться с Лигой Европы".