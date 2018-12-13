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Динамо - Яблонець: анонс матчу

Новини » Спорт    13.12.2018 - 11:49
Динамо - Яблонець: анонс матчу
Фото: "Динамо" - "Яблонець" (facebook.com/fcdynamoua)

Готуємося до завершального поєдинку групового етапу Ліги Європи

Київське "Динамо" буде приймати чеський "Яблонець" в рамках шостого туру групового етапу Ліги Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають "біло-синіх" фаворитами заключного матчу.

13 грудня 19:55
Київ, НСК "Олімпійський"

 

"Динамо" вже забезпечило собі перше місце в групі Ліги Європи, однак у заключному матчі намагатиметься подарувати перемогу своїм уболівальникам. 

На матчі працюватиме бригада арбітрів з Ісландії. Рефері в полі - Вільяльмюр Альвар Дорарінссон. Поєдинок стане для 33-річного арбітра дебютним в основній сітці європейських турнірів. З українськими командами раніше не перетинався.

Його асистенти - Гюльфі Мар Сігурдссон та Йоганн Гуннар Гудмундссон. Додаткові асистенти - Івар Оррі Кристьянссон та Тороддюр Хьялталін. Четвертий арбітр - Біркір Сігурдарсон.

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич: "Ми виконали завдання і вийшли з першого місця. Важко починали, втратили очки в двох іграх, де вели за рахунком, але найголовніше завдання було виконано. Але це не означає, що команда недооцінює суперника. Все-таки, рейтинг клубу, країни і імідж самих гравців виходить на перше місце".

Головний тренер "Яблонця" Петр Рада: "Не думаю, що нам потрібна якась особлива мотивація. Ми – професіонали. Грати у Лізі Європи - це честь для команди. Ми виборювали місце на груповому етапі не для того, щоб виходити на матчі без бажання. Ми хочемо гідно попрощатися з Лігою Європи".

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