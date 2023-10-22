"Динамо" безвольно поразкою "Дніпру-1" закрило тур Прем'єр-ліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Динамо" – "Дніпро-1" – 0:1

Гол: Гуцуляк, 13

Обережний старт у виконанні обох команд не врятував від швидкого забитого м'яча. "Спортклубівці" повели в рахунку вже на 13-й хвилині. Це Філіппов після передачі Піхальонка протягнув м'яч і скинув під удар Гуцуляку, а той "прошив" Попова ударом у кут воріт.

Фактично до кінця першої половини "Динамо" так і не отямилося. Пригадати можна лише напівмоменти. Зокрема, Сирота забив із офсайду після свистка арбітра, а випад Ваната вчасно заблокував Бабенко. Натомість з пострілом дніпровця Сарапія впорався Бущан.

На початку другого тайму команди обмінялися нагодами забити. Буяльський пробив поруч зі стійкою після передачі Ваната. У відповідь Піхальонок наважився на удар із дистанції – голкіпер не без труднощів перевів м'яч на кутовий. А згодом Філіппов із гострого кута поцілив у сітку зі зовнішнього боку.

Новий спалах від "Динамо" припав на фінальні 10+ хвилин. Однак, перспективний простріл Тимчика так ніхто й не замкнув. Потім із дальнім ударом Бражка впорався Волинець. Розібрався кіпер "Дніпра-1" і з пострілом Шапаренка, зберігши для команди Юрія Максимова важливу перемогу.

"Спортклубівці" обійшли киян у турнірній таблиці. "Дніпро-1" набрав 18 очок і піднявся на 6-те місце. "Динамо" ж опустилося на 7-ме (15 пунктів і три матчі в запасі).