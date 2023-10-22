"Динамо" безвольным поражением от "Днепра-1" закрыло тур Премьер-лиги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 11-й тур

"Динамо" – "Днепр-1" – 0:1

Гол: Гуцуляк, 13

Осторожный старт в исполнении обеих команд не спас от быстрого забитого мяча. "Спортклубовцы" повели в счете уже на 13-й минуте. Это Филиппов после передачи Пихаленка протянул мяч и сбросил под удар Гуцуляку, а тот "прошил" Попова ударом в угол ворот.

Фактически до конца первой половины "Динамо" так и не пришло в себя. Вспомнить можно только полумоменты. В частности, Сирота забил из офсайда после свистка арбитра, а выпад Ваната вовремя заблокировал Бабенко. С выстрелом днепровца Сарапия справился Бущан.

В начале второго тайма команды обменялись возможностями забить. Буяльский пробил рядом со штангой после передачи Ваната. В ответ Пихаленок решился на удар с дистанции – голкипер не без труда перевел мяч на угловой. А потом Филиппов с острого угла попал в сетку с внешней стороны.

Новая вспышка от "Динамо" пришлась на финальные 10+ минут. Однако перспективный прострел Тымчика так никто и не замкнул. Затем с дальним ударом Бражко справился Волынец. Разобрался кипер "Днепра-1" и с выстрелом Шапаренко, сохранив для команды Юрия Максимова важную победу.

"Спортклубовцы" обошли киевлян в турнирной таблице. "Днепр-1" набрал 18 очков и поднялся на 6 место. "Динамо" же опустилось на 7-е (15 пунктов и три матча в запасе).