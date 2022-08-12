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"Динамо" – "Бенфика": киевляне начали подготовку к плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Фото: "Динамовцы" на тренировочном занятии (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Подготовку к матчам плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2022/23 против лиссабонской "Бенфики" накануне начало киевское "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал клуба.

Команда Мирчи Луческу возобновила тренировки в Польше. Первый поединок против "орлов" состоится 17 августа.

"Динамо" занималось в полном составе. В лазарете находятся нападающие Кулач и Супряга, а опытные хавбеки Сидорчук и Гармаш пропустят домашний матч против "Бенфики" из-за дисквалификации. Они успели получить по 3 желтых карточки в четырех матчах квалификации Лиги чемпионов.

Традиционно для сезона 2022/23 в еврокубках "Динамо" примет лиссабонцев в Лодзи. Матч на местном стадионе ЛКС начнется в 22:00 по киевскому времени, а поединок будет транслировать платформа MEGOGO.

На пути в плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" уже преодолело два раунда. Украинский гранд прошел стамбульский "Фенербахче" (0:0, 2:1) и австрийский "Штурм" (1:0, 2:1).

К слову, ранее вспомнили опыт "Динамо" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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