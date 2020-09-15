Динамо - АЗ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо" встретится с АЗ из Алкмара. Трансляция начнется в РБК-Украина в 20:00, а смотреть матч можно на телеканале "2+2". На этой стадии борьба за выход в плей-офф раунд турнира будет состоять из одной игры.

10 мин. до начала игры

19:20 Вашему вниманию стартовые составы.

"Динамо": Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Буяльский, де Пена, Родригеш, Супряга

Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Леднев, Андриевский, Сирота

АЗ: Бизот, Вейндал, Влар, Копмейнерс, Свенссон, Мидтше, де Вит, Класи, Гудмундссон, Боаду, Стенгс

Запасные: Верхюлст, Хацидьякос, Идрисси, Дрейф, Летсхерт, Рейндерс, Сугавара

19:05 Киевляне сыграют в домашней белой форме (вратарь - в сером), гости выйдут на поле в красной экипировке (голкипер - в салатовом).

19:00 Итак, начинаем!