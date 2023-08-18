"Динамо" – "Арис": Бущан и Ко напомнили об "Азове", греки устроили стычки и провокации

Ответный матч третьего квалификационного раунда между киевским "Динамо" и "Арисом" из греческих Салоник закончился скандалом. Страсти забурлили на поле и на послематчевой пресс-конференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Эпизод с нереализованным пенальти, празднованием Бущана и стычкой с 06:17

Украинский гранд дожал "желто-черных" в серии пенальти. Лотерея одиннадцатиметровых завершилась после промаха защитника греческих македонцев Одубаджо.

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан обрадовался такому ходу событий больше всего. Он бросился в забег на другой конец поля, чтобы унизить болельщиков "Ариса". Голкипер показал характерный жест, мол, не видит их и позорных фанатских баннеров.

Намек был ясен. В поединке в Салониках ультрас "Ариса" вывесили оскорбительный баннер в адрес героических защитников Мариуполя из полка "Азов". На фанатской трибуне ориентировочно 10 минут провисела "растяжка" с призывом уничтожить украинских "нацистов". Впоследствии УАФ обратилась к УЕФА с требованием наказать греков за баннер.

Впрочем, вступиться за болельщиков решили отдельные футболисты "Ариса". На поле завязалась небольшая толкотня. В конце концов, по ее мотивам арбитру встречи пришлось показать три "горчичника" – Бущану, Дубинчаку и Христодулопулосу.

Однако история на этом не завершилась. На послематчевой пресс-конференции неуемными стали греческие журналисты. Они пытались спровоцировать наставника "Динамо" Мирчу Луческу. Правда, опытный румын встал на защиту своих подопечных.

"Вы видели, какие баннеры вывесили греческие болельщики во время первого матча? Они были направлены против Украины. Я не мог остановить наших игроков. Я не поддерживаю этого и извиняюсь, но вы должны понимать наших футболистов. Потому что они видели баннеры фанатов "Ариса" против Украины, против военных", – заявил тренер.

Наставник "бело-синих" уверен, что реакция "динамовцев" на поведение ультрас была закономерной. Мнение Луческу дополнил директор медиа-департамента "Динамо" Андрей Шахов-младший. Он напомнил, что "азовцы" – настоящие герои Украины и досрочно завершил общение румынского специалиста с прессой.