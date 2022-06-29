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"Динамо" анонсировало возвращение двух легионеров

Фото: Беньямин Вербич (справа) (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

На минимум двух иностранцев в грядущем сезоне сможет рассчитывать тренерский штаб киевского "Динамо" во главе с Мирчей Луческу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

В скором времени в лагерь "бело-синих" вернется дуэт легионеров. Тренировки с отечественным грандом возобновят защитник Томаш Кендзера и вингер Беньямин Вербич.

В настоящее время "Динамо" готовится к сезону 2022/23 на сборах в Швейцарии. В скором времени к ним присоединятся исполнители, выступавшие за сборную Украины в июньских матчах. Затем приедут и Кендзера с Вербичем.

Поляк и словенец после полномасштабного вторжения РФ в Украину перебрались в чемпионат Польши на правах аренды. Кендзера провел 7 матчей (1 гол) во всех турнирах за познаньский "Лех", а Вербич отыграл 7 поединков без результативных действий в составе варшавской "Легии".

На минувшей неделе "Динамо" выбрало домашний стадион для квалификации Лиги чемпионов. Турецкий "Фенербахче" столичный клуб примет в польской Лодзи 20 июля.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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