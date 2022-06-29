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"Динамо" анонсувало повернення двох легіонерів

Фото: Беньямін Вербіч (праворуч) (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

На мінімум двох іноземців у прийдешньому сезоні зможе розраховувати тренерський штаб київського "Динамо" на чолі з Мірчою Луческу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Незабаром до табору "біло-синіх" повернеться дует легіонерів. Тренування з вітчизняним грандом відновлять оборонець Томаш Кендзьора та вінгер Беньямін Вербіч.

Нині "Динамо" готується до сезону 2022/23 на зборах у Швейцарії. Незабаром до них приєднаються виконавці, які виступали за збірну України в червневих матчах. Опісля приїдуть і Кендзьора з Вербічем.

Поляк і словенець після повномасштабного вторнення РФ до України перебралися до чемпіонату Польщі на правах оренди. Кендзьора провів 7 матчів (1 гол) у всіх турнірах за познаньський "Лех", а Вербіч відіграв 7 поєдинків без результативних дій у складі варшавської "Легії".

Минулого тижня "Динамо" обрало домашній стадіон для кваліфікації Ліги чемпіонів. Турецький "Фенербахче" столичний клуб прийме в польській Лодзі 20 липня.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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