"Динамо" прибыло в Румынию для продолжения подготовки к сезону

Поздним вечером среды делегация киевского "Динамо" прибыла в румынскую коммуну Снагов, где на местной олимпийской базе первая команда будет тренироваться несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Заграничный тренировочный сбор "Динамо" начнет с 25-ю игроками в обойме. Часть исполнителей присоединится к лагерю "бело-синих".

"Подопечные Мирчи Луческу, который вместе с командой уезжал из столицы Украины, провели в пути 17 часов. "Динамовцы" проехали практически по всей Румынии с севера на юг, остановившись на олимпийской базе в Снагове", – говорится в сообщении.

Список игроков, которых тренерский штаб взял на начало сбора:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет

Защитники: Бурда, Тымчик, Дубинчак, Кравченко, Боль, Биловар, Овчаренко, Дячук, Малыш

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Викентий Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаишвили, Яцык

Нападающие: Беседин, Ванат, Супряга



В Румынии отечественный гранд будет тренироваться несколько дней. Оттуда "бело-синие" улетят в Швейцарию, где уже запланирован ряд спаррингов. В частности, соперниками киевлян станут "Ивердон" и "Лозанна".

Накануне "Динамо" выбрало домашний стадион для квалификации Лиги чемпионов. Турецкий "Фенербахче" столичный клуб примет в польской Лодзи 20 июля.