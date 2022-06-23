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"Динамо" прибыло в Румынию для продолжения подготовки к сезону

Новина українською →
Румыния, Четверг 23 июня 2022 11:27
"Динамо" прибыло в Румынию для продолжения подготовки к сезону Фото: "Динамо" во время тренировки (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Поздним вечером среды делегация киевского "Динамо" прибыла в румынскую коммуну Снагов, где на местной олимпийской базе первая команда будет тренироваться несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Заграничный тренировочный сбор "Динамо" начнет с 25-ю игроками в обойме. Часть исполнителей присоединится к лагерю "бело-синих".

"Подопечные Мирчи Луческу, который вместе с командой уезжал из столицы Украины, провели в пути 17 часов. "Динамовцы" проехали практически по всей Румынии с севера на юг, остановившись на олимпийской базе в Снагове", – говорится в сообщении.

Список игроков, которых тренерский штаб взял на начало сбора:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет

Защитники: Бурда, Тымчик, Дубинчак, Кравченко, Боль, Биловар, Овчаренко, Дячук, Малыш

Полузащитники: Андриевский, Антюх, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Викентий Волошин, Назар Волошин, Царенко, Цитаишвили, Яцык

Нападающие: Беседин, Ванат, Супряга


В Румынии отечественный гранд будет тренироваться несколько дней. Оттуда "бело-синие" улетят в Швейцарию, где уже запланирован ряд спаррингов. В частности, соперниками киевлян станут "Ивердон" и "Лозанна".

Накануне "Динамо" выбрало домашний стадион для квалификации Лиги чемпионов. Турецкий "Фенербахче" столичный клуб примет в польской Лодзи 20 июля.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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