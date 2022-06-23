"Динамо" анонсувало подвійний спаринг із грандом Франції

Керівництво київського "Динамо" домовилася про зустріч із французьким "Ліоном" двома складами під час тренувального збору в Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Семиразовий чемпіон Франції став черговим суперником "біло-синіх" у рамках підготовки до нового сезону. Матчі з "ткачами" заплановані на 12 липня.

"Команди зіграють між собою два матчі двома складами у вівторок, 12 липня. Перша зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом, друга – о 22:00. Обидві товариські зустрічі відбудуться на "Стад П'єр Раджон" у Бургуен-Жальє", – йдеться в повідомленні.

"Ліон" став третім суперником вітчизняного гранда перед кваліфікацією Ліги чемпіонів. Раніше кияни домовилися про товариські матчі зі швейцарськими "Івердоном" і "Лозанною".

Напередодні делегація київського "Динамо" прибула до румунської комуни Снагов. Там на місцевій олімпійській базі перша команда тренуватиметься кілька днів перед вильотом на збори до Швейцарії.