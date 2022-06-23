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"Динамо" анонсувало подвійний спаринг із грандом Франції

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Четвер 23 червня 2022 16:41
"Динамо" анонсувало подвійний спаринг із грандом Франції Фото: "Динамо" розпочало підготовку до сезону 2022/23 (facebook.com/fcdynamoua
Автор: Антон Федорців

Керівництво київського "Динамо" домовилася про зустріч із французьким "Ліоном" двома складами під час тренувального збору в Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Семиразовий чемпіон Франції став черговим суперником "біло-синіх" у рамках підготовки до нового сезону. Матчі з "ткачами" заплановані на 12 липня.

"Команди зіграють між собою два матчі двома складами у вівторок, 12 липня. Перша зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом, друга – о 22:00. Обидві товариські зустрічі відбудуться на "Стад П'єр Раджон" у Бургуен-Жальє", – йдеться в повідомленні.

"Ліон" став третім суперником вітчизняного гранда перед кваліфікацією Ліги чемпіонів. Раніше кияни домовилися про товариські матчі зі швейцарськими "Івердоном" і "Лозанною".

Напередодні делегація київського "Динамо" прибула до румунської комуни Снагов. Там на місцевій олімпійській базі перша команда тренуватиметься кілька днів перед вильотом на збори до Швейцарії.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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