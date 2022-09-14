"Динамо" – АЕК Ларнака: прогноз на матч Лиги Европы

Матч "Динамо" – АЕК Ларнака состоится 15 сентября в Кракове. Поединок примет стадион Краковия. Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Для австрийской конторы Bwin украинский гранд стал явным фаворитом поединка. На победу "Динамо" принимают ставки с коэффициентом 1,70. На потенциальный успех АЕКа кэф значительно выше – 4,80. Даже ничья выглядит более вероятной с баллом 3,80.

На уверенную победу "бело-синих" со счетом 2:0 можно заложиться с перспективным коэффициентом 7,75. Неплохая форма летнего новичка "Динамо" Владислава Кабаева побуждает присмотреться к двойной ставке – гол вингера и победа команды Мирчи Луческу с кэфом 6,00.

Сходные цифры подготовили и британцы из William Hill. Коэффициент на победу "Динамо" составил 1,73. На потенциальную ничью можно поставить с баллом 3,70. Вероятность успеха киприотов оценили кэфом 4,80.

Интересным вариантом выглядит ставка с голами обеих команд в каждом из таймов с солидным коэффициентом 12,00. Верящие в "Динамо" до конца могут поставить на волевую победу киевлян с неплохим кэфом 8,50.

На выходных "Динамо" одержало первую победу в новом сезоне УПЛ. "Бело-синие" минимально одолели "Львов". Единственный мяч в составе столичного гранда оформил Буяльский.