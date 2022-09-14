"Динамо" – АЕК Ларнака: прогноз на матч Ліги Європи

Матч "Динамо" – АЕК Ларнака відбудеться 15 вересня у Кракові. Поєдинок прийме стадіон "Краковія". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Для австрійської контори Bwin український гранд став очевидним фаворитом поєдинку. На перемогу "Динамо" тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,70. Натомість на потенційний успіх АЕКа кеф значно вищий – 4,80. Навіть нічия виглядає вірогіднішою з балом 3,80.

На впевнену перемогу "біло-синіх" із рахунком 2:0 можна закластися з перспективним коефіцієнтом 7,75. Непогана форма літнього новачка "Динамо" Владислава Кабаєва спонукає придивитися до подвійної ставки – гол вінгера та перемога команди Мірчі Луческу з кефом 6,00.

Схожі цифри підготували і британці з William Hill. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" склав 1,73. На потенційну нічию можна поставити з балом 3,70. Натомість імовірність успіху кіпріотів оцінили кефом 4,80.

Цікавим варіантом виглядає ставка з голами обох команд у кожному з таймів із солідним коефіцієнтом 12,00. Ті, хто вірять у "Динамо" до кінця можуть поставити на вольову перемогу киян із непоганим кефом 8,50.

На вихідних "Динамо" здобуло першу перемогу в новому сезоні УПЛ. "Біло-сині" мінімально здолали "Львів". Єдиний м'яч у складі столичного гранда оформив Буяльський.