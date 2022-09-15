"Динамо" – АЕК Ларнака: анонс матча Лиги Европы

"Динамо" – АЕК Ларнака

15 сентября, 22:00, Краков, "Краковия", трансляция на MEGOGO и Volia TV

На польской земле встретятся неудачники стартового тура в квартете B. И "Динамо", и АЕК потерпели поражения с одинаковым счетом (1:2) и в глазах экспертов подтвердили свой статус аутсайдеров группы из четырех команд. Очный поединок станет прекрасной возможностью пристыдить специалистов этого направления мысли.

С одной стороны, "Динамо" получило положительный импульс. На выходных "бело-синие" одержали первую победу в сезоне УПЛ и прервали серию из пяти поражений подряд во всех турнирах. С другой стороны, лазарет киевлян пополнился ведущими исполнителями – голкипером Бущаном и хавбеком Шапаренко. Их отсутствие может стать ключевым фактором в борьбе "Динамо" за плей-офф второго по рангу еврокубка.

Пока "Шахтер" летом собирал украинцев по всей Европе, уговорил Траоре остаться и вернул в Украину Тейлора, "Динамо" слишком увлеклось одами обозревателей о безоговорочном статусе фаворита на новый сезон. Вместо усиления в новых реалиях "бело-синие" подписали только лидера "Зари" (когда полностью обнажился левый фланг атаки) и откровенного ноунейма из Ямайки.

Но даже сейчас рыночная стоимость всего АЕКа равна цене одного Забарного. Однако, этот пустяк не помешал киприотам вынести в одни ворота "Днепр-1" на стадии плей-офф квалификации. Так что "Динамо" будет непросто. Тем более что в воскресенье "желто-зеленые" тоже прервали серию поражений и настроены полностью выйти из пике.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Бущан, Попов, Шапаренко, Шепелев, Супряга – Гамма

Под вопросом: Нещерет – Параскевас

Ориентировочные составы на матч "Динамо" – АЕК Ларнака

"Динамо": Бойко – Кендзера, Забарный, Бурда, Дубинчак – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Ванат

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Гонсалес, Энглезу – Ойер, Густаво – Фараж, Альтман, Дюрчо – Олатунджи

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:0

Футбольный вечер в Кракове вряд ли удовлетворит настоящих гурманов игры. Вместо зрелища следует ожидать борьбы на каждом клочке поля и вязких дуэлей в центральном круге. Малое количество моментов в течение 90 минут может привести к тому, что судьбу противостояния решит один забитый мяч. Шансы оформить его для "динамовцев" на бумаге выглядят немного лучше.