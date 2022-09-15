"Динамо" – АЕК Ларнака: анонс матчу Ліги Європи

"Динамо" – АЕК Ларнака

15 вересня, 22:00, Краків, "Краковія", трансляція на MEGOGO та Volia TV

На польській землі зустрінуться невдахи стартового туру в квартеті B. І "Динамо", і АЕК зазнали поразок із однаковим рахунком (1:2) та в очах експертів підтвердили власний статус аутсайдерів групи з чотирьох команд. Очний поєдинок стане чудовою нагодою присоромити спеціалістів такої спрямованості.

З одного боку, "Динамо" отримало позитивний імпульс. На вихідних "біло-сині" здобули першу перемогу в сезоні УПЛ і перервали серію з п'яти поразок поспіль в усіх турнірах. З іншого, лазарет киян поповнився провідними виконавцями – голкіпером Бущаном і хавбеком Шапаренком. Їхня відсутність може стати ключовим фактором у боротьбі "Динамо" за плей-офф другого за рангом єврокубка.

Поки "Шахтар" влітку збирав українців по всій Європі, вмовив Траоре залишитися і повернув до України Тейлора, "Динамо" надто захопилося одами оглядачів про беззаперечний статус фаворита на новий сезон. Замість підсилення у нових реаліях, "біло-сині" підписали лише лідера "Зорі" (коли цілком оголився лівий фланг атаки) та відвертого ноунейма з Ямайки.

Та навіть зараз ринкова вартість усього АЕКа дорівнює ціні одного Забарного. Проте, ця дрібниця не завадила кіпріотам винести в одні ворота "Дніпро-1" на стадії плей-офф кваліфікації. Тож "Динамо" буде непросто. Тим більше, що у неділю "жовто-зелені" теж перервали серію поразок і налаштовані повністю вийти з піке.

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Бущан, Попов, Шапаренко, Шепелєв, Супряга – Гама

Під питанням: Нещерет – Параскевас

Орієнтовні склади на матч "Динамо" – АЕК Ларнака

"Динамо": Бойко – Кендзьора, Забарний, Бурда, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Ванат

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Гонсалес, Енглезу – Оєр, Густаво – Фараж, Альтман, Дюрчо – Олатунджі

Прогноз РБК-Україна Sport – 1:0

Футбольний вечір у Кракові навряд задовольнить справжніх гурманів гри. Натомість слід чекати боротьби на кожному клаптику поля та в'язких дуелей у центральному колі. Обмаль моментів упродовж 90 хвилин може призвести до того, що долю протистояння вирішить один забитий м'яч. Шанси оформити його для "динамівців" на папері виглядають трохи кращими.