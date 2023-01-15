"Динаміка позитивна". Путін знову відзначився цинічною заявою про війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін знову зробив цинічну заяву про війну проти України, заявивши, що динаміка розвитку подій є позитивною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

Також він заявив, що ситуація у російській економіці є стабільною, незважаючи на санкції, запроваджені західними країнами.

"Динаміка позитивна, все розвивається у рамках плану Міноборони та Генерального штабу", - сказав він.

Диктатора попросили оцінити динаміку так званої "спецоперації" проти України.

Як повідомлялося раніше, у розвідці заявили, що Путін розглядає варіант тривалої війни проти України на виснаження.

Розвідники пояснювали, що одним з маркерів цього є призначення начальника генерального штабу ЗС РФ Герасимова новим командувачем окупаційними військами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.