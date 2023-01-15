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"Динамика положительная". Путин снова отметился циничным заявлением о войне против Украины

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Воскресенье 15 января 2023 13:24
"Динамика положительная". Путин снова отметился циничным заявлением о войне против Украины Фото: президент России Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин снова сделал циничное заявление о войне против Украины, заявив, что динамика развития событий является положительной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.

Диктатора попросили оценить динамику так называемой "спецоперации" против Украины.

"Динамика положительная, все развивается в рамках плана Минобороны и Генерального штаба", - сказал он.

Также он заявил, что ситуация в российской экономики является стабильной, несмотря на санкции, введенные западными странами.

Как сообщалось ранее, в разведке заявили, что Путин рассматривает вариант продолжительной войны против Украины на истощение.

Разведчики объясняли, что один из маркеров этого является назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками.

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