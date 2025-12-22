Димить або не працює лічильник? Держенергонагляд пояснив, що робити українцям
У разі виявлення несправності електролічильника - якщо він не працює, димить, плавиться або видає сторонні звуки - споживачі мають негайно звернутися до свого обленерго. Самостійно користуватися електроенергією з пошкодженим приладом обліку заборонено, адже це несе ризик пожежі, короткого замикання та відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держенергонагляд.
Що потрібно зробити негайно
У разі явної несправності лічильника необхідно:
- одразу відключити подачу електроенергії;
- повідомити про проблему кол-центр обленерго;
- дочекатися ремонтної бригади, яка демонтує прилад і забезпечить безпечне електропостачання.
У Держенергонагляді наголошують, що намагатися самостійно знімати або ремонтувати лічильник категорично заборонено - це небезпечно для життя.
Якщо лічильник не працює, але пошкоджень не видно
У такому випадку споживачу потрібно подати письмову заяву до центру обслуговування клієнтів обленерго. Компанія зобов’язана:
- встановити новий лічильник протягом п’яти робочих днів;
- відновити електропостачання протягом одного дня, якщо воно було припинене.
Якщо несправність виникла не з вини споживача, заміна лічильника здійснюється безкоштовно.
Коли доведеться платити
У разі умисного пошкодження приладу обліку витрати на ремонт або заміну покладаються на споживача. Вартість визначають індивідуально - залежно від типу лічильника та характеру пошкоджень.
Також правилами заборонено порушувати пломби, пошкоджувати корпус лічильника або елементи його кріплення. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність - штраф для громадян і посадових осіб.
Раніше РБК-Україна писало, чому електролічильник може показувати завищене споживання електроенергії, навіть якщо реальні звички користування не змінилися. Ми пояснювали основні причини - несправність або потребу в повірці лічильника, неправильне підключення, коливання напруги та параметрів мережі, а також можливе несанкціоноване підключення сторонніх осіб.
Також ми розповідали, як правильно вибрати електролічильник для дому чи квартири, якщо старий прилад потребує заміни. Йдеться про основні типи лічильників, їхні характеристики, різницю між одно- та багатотарифними моделями, а також про те, коли заміну проводить постачальник електроенергії, а коли прилад потрібно купувати самостійно.