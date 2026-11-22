За словами чиновника, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини з-під завалів житлового будинку в Димері.



"Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Сил пережити цю непоправну втрату", - написав Ткаченко.

У ДСНС України уточнили, що особи двох загиблих встановлені: це жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.



"Роботу рятувальників ускладнюють постійна загроза повторних російських атак і повітряні тривоги, через які доводиться призупиняти роботи", - йдеться в заяві.

Оновлено о 19:00

Ткаченко повідомив, що у Димері під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники дістали живу дитину.

Нагадаємо, вранці, близько 06:20, Ткаченко повідомив, що у Вишгородському районі Київської області внаслідок атаки російських безпілотників зазнав пошкоджень п'ятиповерховий житловий будинок.

У ньому спалахнула пожежа, а квартири з першого по п'ятий поверх зазнали руйнувань. Також пошкоджено будівлю магазину. На місці події одразу прибули підрозділи ДСНС, психологи та бригада екстреної медичної допомоги.

Згодом стало відомо, що в Димері з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки рятувальники дістали тіло загиблої людини.

Пізніше кількість жертв зросла до двох. Надзвичайники деблокували з-під уламків тіло ще однієї людини.

Також збільшилася кількість постраждалих. Спочатку повідомлялося про трьох травмованих. Зокрема, жінка 1972 року народження пережила гостру реакцію на стрес. Медики надали їй допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Згодом стало відомо вже про чотирьох постраждалих. Чоловік 1977 року народження самостійно звернувся до лікарні, звідки його госпіталізували з попереднім діагнозом "закрита черепно-мозкова травма".