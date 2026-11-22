Вечером 22 ноября в Дымере Киевской области до трех человек возросло количество жертв в результате российского удара.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам чиновника, спасатели достали из-под завалов жилого дома в Дымере тело третьего погибшего.
"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил пережить эту непоправимую утрату", - написал Ткаченко.
Других подробностей он пока не сообщил.
В ГСЧС Украины уточнили, что личности двух погибших установлены: это женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения.
"Работу спасателей осложняют постоянная угроза повторных российских атак и воздушные тревоги, из-за которых приходится приостанавливать работы", - сказано в заявлении.
Обновлено в 19:00
Ткаченко сообщил, что в Дымере во время поисково-спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка.
Напомним, сегодня утром, около 06:20, Ткаченко сообщил, что в Вышгородском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников был поврежден пятиэтажный жилой дом.
В здании вспыхнул пожар, а квартиры с первого по пятый этажи получили разрушения. Кроме того, повреждено помещение магазина. На место происшествия прибыли подразделения ГСЧС, психологи и бригада экстренной медицинской помощи.
Впоследствии стало известно, что в Дымере спасатели извлекли из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшего.
Позже число жертв возросло до двух. Чрезвычайники деблокировали из-под обломков тело еще одного человека.
Также увеличилось количество пострадавших. Сначала сообщалось о трех травмированных. В частности, у женщины 1972 года рождения была зафиксирована острая реакция на стресс. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Позже стало известно уже о четырех пострадавших. Мужчина 1977 года рождения самостоятельно обратился в больницу, откуда его госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".
Ранее РБК-Украина раскрыло всю хронологию удара России по пятиэтажке в Дымере.