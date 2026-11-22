По словам чиновника, спасатели достали из-под завалов жилого дома в Дымере тело третьего погибшего.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших. Сил пережить эту непоправимую утрату", - написал Ткаченко.

Других подробностей он пока не сообщил.

В ГСЧС Украины уточнили, что личности двух погибших установлены: это женщина 1978 года рождения и подросток 2008 года рождения.

"Работу спасателей осложняют постоянная угроза повторных российских атак и воздушные тревоги, из-за которых приходится приостанавливать работы", - сказано в заявлении.

Обновлено в 19:00

Ткаченко сообщил, что в Дымере во время поисково-спасательных работ спасатели извлекли из-под завалов живого ребенка.

Напомним, сегодня утром, около 06:20, Ткаченко сообщил, что в Вышгородском районе Киевской области в результате атаки российских беспилотников был поврежден пятиэтажный жилой дом.

В здании вспыхнул пожар, а квартиры с первого по пятый этажи получили разрушения. Кроме того, повреждено помещение магазина. На место происшествия прибыли подразделения ГСЧС, психологи и бригада экстренной медицинской помощи.

Впоследствии стало известно, что в Дымере спасатели извлекли из-под завалов разрушенной многоэтажки тело погибшего.

Позже число жертв возросло до двух. Чрезвычайники деблокировали из-под обломков тело еще одного человека.

Также увеличилось количество пострадавших. Сначала сообщалось о трех травмированных. В частности, у женщины 1972 года рождения была зафиксирована острая реакция на стресс. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Позже стало известно уже о четырех пострадавших. Мужчина 1977 года рождения самостоятельно обратился в больницу, откуда его госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".