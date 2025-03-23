Дім для захисників: як УБД стати в чергу на житло від держави і які документи потрібні

Хто може претендувати на житло

"На соціальне житло можуть претендувати не лише учасники бойових дій, які брали участь у військових конфліктах в Україні чи за її межами, а й члени сімей загиблих військовослужбовців та особи, що отримали інвалідність унаслідок бойових дій", - пояснює юрист.

Держава або місцева влада можуть надати соціальне житло, а також його може виділити підприємство, де працює особа, за наявності житлового фонду. Мінімальна житлова норма становить 13,65 кв. м на одну людину. Якщо в сім’ї є діти, на кожну дитину передбачено додатково від 5 до 8 кв. м залежно від регіону.

Як УБД стати в чергу на житло від держави

"Щоб стати на квартирний облік, потрібно подати заяву за місцем проживання або роботи. Прийом заяв здійснюється органами місцевого самоврядування, ЦНАПами або адміністрацією підприємства, якщо звернення відбувається через роботодавця. Важливо, щоб усі члени родини, які проживають разом із заявником, підписали документ", - каже Тернавська.

Які документи подати до заяви:

довідку про склад сім’ї та реєстрацію місця проживання;

копію посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

копію паспорта та ідентифікаційного коду.

За наявності членів сім’ї потрібно додати довідку про їхній квартирний облік. Подані документи розглядає житлова комісія протягом місяця, після чого ухвалює рішення про постановку на облік. Про результати розгляду заявник може дізнатися через СМС-повідомлення або звернувшись особисто.

Якщо особа вже перебуває в черзі на отримання житла, вона може дізнатися свій порядковий номер, звернувшись до відповідного органу місцевого самоврядування, ЦНАПу або підприємства.

Що робити, якщо у потрібному регіоні нема квартир

У разі відсутності соціального житла у місцевості проживання учасника бойових дій держава може надати фінансову компенсацію для придбання житла в іншому регіоні. Спочатку необхідно стати на квартирний облік, після чого подати заяву до органу соціального захисту або ЦНАПу на отримання компенсації.

"Протягом 10 робочих днів з моменту ухвалення заяви орган соціального захисту подає відповідне клопотання до комісії щодо виплати коштів. Сума компенсації визначається залежно від житлової площі, на яку має право заявник, та середньої вартості квадратного метра житла на момент розгляду заяви", - каже юрист.

Однак, поки отримати компенсацію відразу неможливо через брак фінансування. Попри ухвалене рішення, заявнику доведеться чекати своєї черги на отримання коштів.