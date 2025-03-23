Дом для защитников: как УБД стать в очередь на жилье от государства и какие документы нужны

Кто может претендовать на жилье

"На социальное жилье могут претендовать не только участники боевых действий, которые принимали участие в военных конфликтах в Украине или за ее пределами, но и члены семей погибших военнослужащих и лица, получившие инвалидность в результате боевых действий", - объясняет юрист.

Государство или местные власти могут предоставить социальное жилье, а также его может выделить предприятие, где работает лицо, при наличии жилого фонда. Минимальная жилищная норма составляет 13,65 кв. м на одного человека. Если в семье есть дети, на каждого ребенка предусмотрено дополнительно от 5 до 8 кв. м в зависимости от региона.

Как УБД стать в очередь на жилье от государства

"Чтобы стать на квартирный учет, нужно подать заявление по месту жительства или работы. Прием заявлений осуществляется органами местного самоуправления, ЦНАПами или администрацией предприятия, если обращение происходит через работодателя. Важно, чтобы все члены семьи, проживающие вместе с заявителем, подписали документ", - говорит Тернавская.

Какие документы подать к заявлению:

справку о составе семьи и регистрации места жительства;

копию удостоверения участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

копию паспорта и идентификационного кода.

При наличии членов семьи нужно добавить справку об их квартирном учете. Представленные документы рассматривает жилищная комиссия в течение месяца, после чего принимает решение о постановке на учет. О результатах рассмотрения заявитель может узнать через СМС-сообщение или обратившись лично.

Если лицо уже находится в очереди на получение жилья, оно может узнать свой порядковый номер, обратившись в соответствующий орган местного самоуправления, ЦНАП или предприятие.

Что делать, если в нужном регионе нет квартир

В случае отсутствия социального жилья в местности проживания участника боевых действий государство может предоставить финансовую компенсацию для приобретения жилья в другом регионе. Сначала необходимо стать на квартирный учет, после чего подать заявление в орган социальной защиты или ЦПАУ на получение компенсации.

"В течение 10 рабочих дней с момента принятия заявления орган социальной защиты подает соответствующее ходатайство в комиссию по выплате средств. Сумма компенсации определяется в зависимости от жилой площади, на которую имеет право заявитель, и средней стоимости квадратного метра жилья на момент рассмотрения заявления", - говорит юрист.

Однако, пока получить компенсацию сразу невозможно из-за нехватки финансирования. Несмотря на принятое решение, заявителю придется ждать своей очереди на получение средств.