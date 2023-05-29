Дим не допоможе: британська розвідка пояснила вразливість Кримського мосту

Як зазначається у зведенні, 24 травня Росія провела навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту, що з'єднує російське місто Керч з окупованим півостровом. Це включало створення димової завіси, що частково маскує міст.

Димову завісу ставили автомобільні димогенератори ТДА-3, ймовірно, 28-ї бригади війська ядерного, біологічного та хімічного захисту.

За даними британської розвідки, російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу та обману), чому вона надає великого значення.

"Однак на практиці російське маскування, як правило, було неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та поганої бойової дисципліни на низькому рівні", - зазначають у Міноборони Британії.