ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дим не допоможе: британська розвідка пояснила вразливість Кримського мосту

Новость на русском →
Україна, Понеділок 29 травня 2023 09:16
Дим не допоможе: британська розвідка пояснила вразливість Кримського мосту Фото: Кримський міст не вдасться заховати за димовою завісою Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська військова доктрина надає використанню маскування великого значення. Однак ця тактика показала свою неефективність у ході війни з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 24 травня Росія провела навчання щодо безпеки навколо Кримського мосту, що з'єднує російське місто Керч з окупованим півостровом. Це включало створення димової завіси, що частково маскує міст.

Димову завісу ставили автомобільні димогенератори ТДА-3, ймовірно, 28-ї бригади війська ядерного, біологічного та хімічного захисту.

За даними британської розвідки, російська доктрина вважає використання диму частиною маскування (камуфляжу та обману), чому вона надає великого значення.

"Однак на практиці російське маскування, як правило, було неефективним у війні в Україні, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та поганої бойової дисципліни на низькому рівні", - зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомляло РБК-Україна, окупаційна адміністрація Криму 24 травня перекрила Кримський міст, пояснивши це навчаннями. Над мостом здіймався густий дим.

Зазначимо, що Україна отримала від Британії ракети Storm Shadow, спеціально розроблені для руйнування таких конструкцій, як мости. На кінець травня вони на 100% вразили цілі, які визначив Генеральний штаб ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
міст Крым
NEWS
Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів
Нічна атака на Україну: що відомо про наслідки обстрілів
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром