ua en ru
Чт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дилема Куртуа. "Реал" розгляне варіант заміни Луніна на фінал сезону

Мадрид, Четвер 02 травня 2024 16:29
UA EN RU
Дилема Куртуа. "Реал" розгляне варіант заміни Луніна на фінал сезону Фото: Тібо Куртуа готовий витіснити Андрія Луніна в запас (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Роль основного голкіпера мадридського "Реала" для Андрія Луніна знову опинилася під питанням після першого півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo.

Тренерський штаб "вершкових" розгляне варіант із виходом Тібо Куртуа в найважливіших поєдинках наприкінці сезону. Бельгієць нарешті відновився від важкої травми.

Куртуа набрав кондиції раніше прогнозованого часу. Бельгійський воротар готовий зіграти ще в сезоні 2023/24. Керманич "вершкових" Карло Анчелотті нібито припустив вихід досвідченого кіпера на вирішальному етапі змагального року.

Водночас менеджмент цінує гру Луніна, який "перевершив усі сподівання". Утім, на рівень Куртуа українець наразі не вийшов. На думку тренерського штабу, йому бракує впливу на гравців оборони та впевненості під час стандартів.

До завершення сезону в іспанській Ла Лізі "Реал" проведе 5 поєдинків. Мадридці фактично гарантували собі чемпіонський титул після перемоги в Ель Класіко. Натомість в Лізі чемпіонів 8 травня "вершкові" зіграють другий півфінал проти "Баварії". У першому Лунін пропустив двічі, зокрема в ближній кут від Сане.

До слова, напередодні "Боруссія" Д сенсаційно переграла ПСЖ у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Реал Чемпіонат Іспанії Андрій Лунін Ліга чемпіонів
NEWS
На кордоні Часового Яру йдуть бойові дії: скільки людей залишається у місті
На кордоні Часового Яру йдуть бойові дії: скільки людей залишається у місті
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла