Дилема Куртуа. "Реал" розгляне варіант заміни Луніна на фінал сезону

Роль основного голкіпера мадридського "Реала" для Андрія Луніна знову опинилася під питанням після першого півфіналу Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Relevo .

Тренерський штаб "вершкових" розгляне варіант із виходом Тібо Куртуа в найважливіших поєдинках наприкінці сезону. Бельгієць нарешті відновився від важкої травми.

Куртуа набрав кондиції раніше прогнозованого часу. Бельгійський воротар готовий зіграти ще в сезоні 2023/24. Керманич "вершкових" Карло Анчелотті нібито припустив вихід досвідченого кіпера на вирішальному етапі змагального року.

Водночас менеджмент цінує гру Луніна, який "перевершив усі сподівання". Утім, на рівень Куртуа українець наразі не вийшов. На думку тренерського штабу, йому бракує впливу на гравців оборони та впевненості під час стандартів.

До завершення сезону в іспанській Ла Лізі "Реал" проведе 5 поєдинків. Мадридці фактично гарантували собі чемпіонський титул після перемоги в Ель Класіко. Натомість в Лізі чемпіонів 8 травня "вершкові" зіграють другий півфінал проти "Баварії". У першому Лунін пропустив двічі, зокрема в ближній кут від Сане.