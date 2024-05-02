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Дилемма Куртуа. "Реал" рассмотрит вариант замены Лунина на финал сезона

Мадрид, Четверг 02 мая 2024 16:29
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Дилемма Куртуа. "Реал" рассмотрит вариант замены Лунина на финал сезона Фото: Тибо Куртуа готов вытеснить Андрея Лунина в запас (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Роль основного голкипера мадридского "Реала" для Андрея Лунина снова оказалась под вопросом после первого полуфинала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Relevo.

Тренерский штаб "сливочных" рассмотрит вариант с выходом Тибо Куртуа в важнейших поединках в концовке сезона. Бельгиец наконец-то восстановился от тяжелой травмы.

Куртуа вступил в кондицию ранее прогнозируемого времени. Бельгийский вратарь готов сыграть еще в сезоне 2023/24. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти якобы допустил выход опытного кипера на решающем этапе соревновательного года.

В то же время менеджмент ценит игру Лунина, который "превзошел все ожидания". Впрочем, на уровень Куртуа украинец в данный момент не вышел. По мнению тренерского штаба, ему не хватает влияния на игроков обороны и уверенности во время стандартов.

До завершения сезона в испанской Ла Лиге "Реал" проведет 5 поединков. Мадридцы фактически гарантировали себе чемпионский титул после победы в Эль-Класико. Зато в Лиге чемпионов 8 мая "сливочные" сыграют второй полуфинал против "Баварии". В первом Лунин пропустил дважды, в том числе в ближний угол от Сане.

К слову, накануне "Боруссия" Д сенсационно обыграла ПСЖ в 1/2 финала Лиги чемпионов.

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