Диктатор злякався? Путін став літати в російські регіони в супроводі винищувачів, - ЗМІ

Диктатор Володимир Путін став літати в російські регіони в супроводі винищувачів. Сьогодні він відвідав Якутськ і місцеві жителі змогли зафіксувати в небі один літак Су-30СМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Агентство. Новини".
Зазначається, що жителі Якутська зняли щонайменше один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт диктатора Путіна.
Фото: Військовий літак, який супроводжував Путіна (t.me/agentstvonews)
Журналісти повідомили, що це перший підтверджений візуально випадок від початку війни проти України, коли борт Путіна під час візиту в російський регіон супроводжують військові літаки.
До цього винищувачі супроводжували диктатора лише за кордоном, один із таких випадків прессекретар диктатора Дмитро Пєсков пояснював нібито "міркуваннями безпеки".
Раніше стало відомо, що російський диктатор відвідає Північну Корею. Там він може домовлятися про військові поставки.
Сьогодні ж повідомлялося, що РФ направила близько 40 військових кораблів у Тихий океан перед візитом Путіна в КНДР.
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