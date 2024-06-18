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Диктатор злякався? Путін став літати в російські регіони в супроводі винищувачів, - ЗМІ

Архівне фото: Володимир Путін (Kremlin ru)
Автор: Дмитро Браславський

Диктатор Володимир Путін став літати в російські регіони в супроводі винищувачів. Сьогодні він відвідав Якутськ і місцеві жителі змогли зафіксувати в небі один літак Су-30СМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Агентство. Новини".

Зазначається, що жителі Якутська зняли щонайменше один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт диктатора Путіна. 

Фото: Військовий літак, який супроводжував Путіна (t.me/agentstvonews)

Журналісти повідомили, що це перший підтверджений візуально випадок від початку війни проти України, коли борт Путіна під час візиту в російський регіон супроводжують військові літаки. 

До цього винищувачі супроводжували диктатора лише за кордоном, один із таких випадків прессекретар диктатора Дмитро Пєсков пояснював нібито "міркуваннями безпеки". 

Путін зібрався в КНДР

Раніше стало відомо, що російський диктатор відвідає Північну Корею. Там він може домовлятися про військові поставки.

Сьогодні ж повідомлялося, що РФ направила близько 40 військових кораблів у Тихий океан перед візитом Путіна в КНДР.

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