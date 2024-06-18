Диктатор испугался? Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей, - СМИ

Отмечается, что жители Якутска сняли по меньшей мере один истребитель Су-30СМ, который сопровождал борт диктатора Путина.

Фото: Военный самолет, сопровождавший Путина (t.me/agentstvonews)

Журналисты сообщили, что это первый подтвержденный визуально случай с начала войны против Украины, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.

До этого истребители сопровождали диктатора только за границей, один из таких случаев пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков объяснял якобы "соображениями безопасности".