Диктатор испугался? Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей, - СМИ

Диктатор Владимир Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей. Сегодня он посетил Якутск и местные жители смогли зафиксировать в небе один самолет Су-30СМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Агентство. Новости".
Отмечается, что жители Якутска сняли по меньшей мере один истребитель Су-30СМ, который сопровождал борт диктатора Путина.
Фото: Военный самолет, сопровождавший Путина (t.me/agentstvonews)
Журналисты сообщили, что это первый подтвержденный визуально случай с начала войны против Украины, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.
До этого истребители сопровождали диктатора только за границей, один из таких случаев пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков объяснял якобы "соображениями безопасности".
Ранее стало известно, что российский диктатор посетит Северную Корею. Там он может договариваться о военных поставках.
Сегодня же сообщалось, что РФ направила около 40 военных кораблей в Тихий океан перед визитом Путина в КНДР.
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