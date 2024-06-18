Диктатор злякався? Путін став літати в російські регіони в супроводі винищувачів, - ЗМІ

Диктатор Володимир Путін став літати в російські регіони в супроводі винищувачів. Сьогодні він відвідав Якутськ і місцеві жителі змогли зафіксувати в небі один літак Су-30СМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Агентство. Новини".

Зазначається, що жителі Якутська зняли щонайменше один винищувач Су-30СМ, який супроводжував борт диктатора Путіна. Фото: Військовий літак, який супроводжував Путіна (t.me/agentstvonews) Журналісти повідомили, що це перший підтверджений візуально випадок від початку війни проти України, коли борт Путіна під час візиту в російський регіон супроводжують військові літаки. До цього винищувачі супроводжували диктатора лише за кордоном, один із таких випадків прессекретар диктатора Дмитро Пєсков пояснював нібито "міркуваннями безпеки".