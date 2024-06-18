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Диктатор испугался? Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей, - СМИ

Россия, Вторник 18 июня 2024 17:15
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Диктатор испугался? Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей, - СМИ Архивное фото: Владимир Путин (Kremlin ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Диктатор Владимир Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей. Сегодня он посетил Якутск и местные жители смогли зафиксировать в небе один самолет Су-30СМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Агентство. Новости".

Отмечается, что жители Якутска сняли по меньшей мере один истребитель Су-30СМ, который сопровождал борт диктатора Путина.

Диктатор испугался? Путин стал летать в российские регионы в сопровождении истребителей, - СМИ

Фото: Военный самолет, сопровождавший Путина (t.me/agentstvonews)

Журналисты сообщили, что это первый подтвержденный визуально случай с начала войны против Украины, когда борт Путина во время визита в российский регион сопровождают военные самолеты.

До этого истребители сопровождали диктатора только за границей, один из таких случаев пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков объяснял якобы "соображениями безопасности".

Путин собрался в КНДР

Ранее стало известно, что российский диктатор посетит Северную Корею. Там он может договариваться о военных поставках.

Сегодня же сообщалось, что РФ направила около 40 военных кораблей в Тихий океан перед визитом Путина в КНДР.

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