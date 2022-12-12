Диктатор боїться смерті. Зеленський вважає, що Путін не піде на ядерний удар

Кремлівський диктатор Володимир Путін дуже любить життя, тож він не піде на ядерний удар по Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в ток-шоу "Мій наступний гість представлення не потребує" з Девідом Леттерманом на Netflix.
"Чи є загроза ядерного удару від Путіна? Я бачив його і я бачив його бажання жити, він дуже любить життя. В нього довгий стіл, він сидить і боїться ковідом захворіти. Він боїться смерті, він любить життя. Тож, я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю", - зазначив Зеленський.
Крім того, глава держави вважає, що Путін розуміє ризики для себе у разі застосування ядерної зброї.
"Він розуміє, якщо він застосує (ядерну зброю, - ред.), то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме особисто щодо нього", - вважає він.
Що ще розповів Зеленський у ток-шоу на Netflix - читайте у матеріалі РБК-Україна за посиланням.
Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що Росія нарощує та модернізує свій ядерний арсенал.
Крім того, повідомлялося, що Росія може змінити свою військову доктрину, щоб завдавати ядерного удару першою "з метою роззброєння противника".