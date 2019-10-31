Дифтерия в Украине: есть ли риск эпидемии и как не заболеть

В конце прошлой недели, 24 октября, один из классов киевского лицея №303 закрыли на карантин из-за дифтерии. В Центре общественного здоровья при Минздраве сообщили, что заболел девятилетний мальчик, которому не делали прививки по решению родителей.

Мать школьника писала отказы от прививок и лечила ребенка гомеопатическими средствами, подтвердил главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи Дарницкого района Киева Юрий Смищук.

Этот случай оказался не единственным и далеко не первым. За неделю в октябре подтвердились 5 фактов заболеваемости в Закарпатской области среди студентов-иностранцев, там же еще 10 пациентов определили носителями бактерии. Затем зафиксировали три случая в Киеве и один – в Тернопольской области.

Чем опасна дифтерия

Дифтерия – острая инфекционная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Проявляется чаще всего воспалением слизистой горла и общей интоксикацией: может болеть горло, повышаться температура, наблюдаться воспаление миндалин и увеличение лимфоузлов.

Болезнь опасна осложнениями и некоторыми тяжелыми формами, говорит врач-инфекционист Юрий Жигарев. В большинстве случаев болезнь заканчивается выздоровлением, но при тяжелой форме осложнения могут поражать нервную систему, сердце и легкие. При осложнениях летальность может достигать 20-30%, говорит врач. По данным ВОЗ, от осложнений умирает 50 из 1000 заболевших.

Среди граждан, несмотря на опасную болезнь, крайне невысокий уровень вакцинации от этого недуга и его последствий. "На сегодня лишь около 59% детей вакцинировано против дифтерии, взрослых – только половина", – заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, предложив "требовать вакцины у семейного врача, педиатра или терапевта".

У врачей, к слову, нет единого мнения насчет последних фактор дифтерии. Одни считают, что нет ничего страшного, поскольку периодически эту болезнь выявляют в единичных случаях. Другие же уверены, что подтвердившиеся заболевания – предвестники масштабной эпидемии, поясняет Юрий Жигарев.

"Так это или нет – пока судить сложно. Каждый год в Украине действительно бывает несколько случаев заболеваемости дифтерией. Но порой даже опытные врачи путают ее с ангиной: при ней также болит горло, увеличиваются миндалины, болезнь проходит в легкой форме. Поэтому есть четкое правило – при каждом подозрении на ангину врач берет из горла мазок на дифтерию, чтобы ее не пропустить. К сожалению, это делают не всегда", – отметил Юрий Жигарев.

Как и где вакцинироваться

Единственный способ минимизировать риски, чтобы не заболеть и не иметь осложнений – вакцинация, пояснили РБК-Украина в пресс-службе Центре общественного здоровья. Согласно Календарю прививок, вакцинация от дифтерии в Украине проводится бесплатно детям в возрасте 2-4-6-18 месяцев, а также в 6 и 16 лет. Затем каждые 10 лет необходимо проводить ревакцинацию, уточнили в ЦОЗ.

К началу октября этого года в Украине было 1,8 млн доз вакцины АКДС, 141 тысяч доз АДС и 4,9 млн доз АДС-м. Этого достаточно, чтобы обеспечить вакцинами всех граждан, нуждающихся в плановой прививке, уверяют в профильном министерстве.

На Закарпатье, где зафиксировали сразу несколько случаев заболеваемости среди студентов, в наличии есть 110 тысяч доз вакцины. Этого тоже достаточно для обеспечения надлежащей профилактики, говорят в Минздраве.

При вакцинации от дифтерии пациенту вводят вещество, обеспечивающее иммунитет только против токсина дифтерии. Тогда как против самой бактерии, которая вызывает болезнь, эта вакцина не создает иммунитет, отмечает Юрий Жигарев.

"Если вы и около 40% людей вокруг будут привиты, дифтерия все равно будет циркулировать, но вы будете просто носителем бактерии и не заболеете. Бактерия может жить в организме, но если вы привиты, то интоксикации и тяжелых последствий не будет", – поясняет врач.

Перед тем, как делать прививку, он советует определить свой иммунитет к этой болезни. Во многих лабораториях можно сдать анализ на специфические антитела к дифтерийному токсину. Если показатели высокие, то иммунитет есть, а если нет, то это – показание к вакцинации.

"Любой вакцинальный иммунитет держится пять, а максимум – десять лет. Поэтому если вас прививали больше десяти лет назад, то прививку стоит делать. Считается, что одной вакцины недостаточно: сначала вводится первая доза, через месяц – вторая, и через шесть месяцев после второй – третья. Если вы точно знаете, что вам не делали прививки никогда, или если у вас не сохранилось документов об этом, то это тоже рекомендация для того, чтобы делать прививку", – советует доктор.

Места, которые стоит избегать

Вакцины против дифтерии в Украине есть, но условия вакцинации оставляют желать лучшего, считает глава организации "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. По его словам, из-за отсутствия условий инфекционного контроля в лечебных учреждениях, в садиках и школах, а также на рабочих местах, есть большие риски заражения бактерией дифтерии и не только.

"Мало кто следит за вентиляцией воздуха, за его влажностью. Это никем не контролируется. Как чиновники, так и руководители учреждений, за это ответственности не несут. Люди, пришедшие в поликлиники вакцинироваться, долго ожидают под кабинетами, и в это время могут заразиться другими инфекционными болезнями: рядом с ними ожидают кашляющие, чихающие, пациенты с температурой", – обращает внимание доктор-эпидемиолог.

Больше всего шансов "подхватить" инфекцию в "закрытых" коллективах: школах, садах и медучреждениях. Учитывая, что недавно в школах начались осенние каникулы, в этот период дети не так часто будут контактировать друг с другом в закрытых помещениях.

"Прогнозирую рост заболеваемости в ближайшее время, если не будут приняты системные меры. Согласно требованиям, запас противодифтерийной сыворотки должен быть в каждом профильном лечебном медучреждении Украины. К сожалению, на практике ее почти нет", – говорит Александрин.

Риски смертности

При лечении дифтерии никак не обойтись без антибиотиков и противодифтерийной сыворотки. Если антибиотики пациент чаще покупает сам, то сыворотку обязано бесплатно предоставлять государство. При тяжелой форме болезни пациента без нее спасти невозможно, уверяет Юрий Жигарев.

"Если мы закупим, условно, несколько тысяч доз, этого с лихвой хватит для борьбы с эпидемией. Но если эпидемии не будет, то препараты придется выбросить, а в масштабах государства – это немалые деньги. Гораздо рациональнее закупать вакцины. К тому же сыворотки производят далеко не во всех странах. Их поставок надо долго ждать", – уточнил собеседник.

В августе этого года Украина получила гуманитарную помощь от ВОЗ в виде 200 флаконов противодифтерийной сыворотки. Сейчас использовано 13 в Закарпатской области и Киеве. Осталось около 180, которые распределены между областями, говорят в Минздраве. В Украину в течение месяца поступит новая партия сыворотки, заявил на прошлой неделе директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Если случаев заболеваемости будет больше, есть риск иметь высокую смертность, отмечает Андрей Александрин. "Если в регионах вам говорят, что лечить нечем, я бы рекомендовал подавать в суд на центральные органы власти, не обеспечившие наличие сыворотки, ведь ее запас всегда должен быть. Ответственны за это и Минздрав, и Центр общественного здоровья, и городские власти", – настаивает собеседник.

О дифтерии в Украине говорят много лет, а конкретных системных действий от государственных институций по ее предотвращению нет, считает инфекционист и советник министра здравоохранения Ольга Голубовская. Какие препараты назначать против дифтерии – украинские врачи знают по учебникам, а вот официально утвержденных протоколов по ее лечению нет, говорит она.

"На сегодня ни одного нормативного документа по дифтерии не издано. Я с коллегами в ближайшее время буду поднимать этот вопрос на уровне Минздрава. Совсем немного врачей помнят эпидемию дифтерии, всколыхнувшую Украину в 1990-х. Утвержденные документы дали бы врачам четкий алгоритм действий и позволили бы работать в юридическом поле", – уверена Голубовская.

Заподозрить "классическую" дифтерию может даже студент 5 курса медуниверситета, считает Юрий Жигарев. Но проблема в том, что "типичная" форма встречается довольно редко. "Намного чаще дифтерия проходит в легкой форме. Тогда сам пациент может и не знать, что она у него есть, может ходить на работу. В Европе тем более давно нет врачей, которые застали эпидемию дифтерии, ведь там эта проблема давно решена. Наши же врачи застали эту болезнь в 90-х и еще помнят, как ее лечить", – считает собеседник.